Correa e non solo, in tanti possono salutare: i nomi

La situazione cessioni in casa Lazio è di estrema importanza: non solo Joaquin Correa può salutare i biancocelesti

Il capitolo cessioni in casa Lazio rischia di diventare di estrema importanza. Infatti i biancocelesti, com’è ormai risaputo, hanno bisogno di vendere per sbloccare il mercato, alle prese con i blocchi dettati dall’indice di liquidità.

Come sottolineato da il Corriere dello Sport, il big sacrificabile e Joaquin Correa. Non solo l’argentino però potrebbe rimpolpare le casse del club. Il pensiero va a tutti quei giocatori rientrati dal prestito da Salerno, che, per le regole del trust, non possono fare ritorno in Campania. Non vi è alcun dubbio che la cessione dell’argentino sbloccherebbe il tutto, ma occorre trovare strade alternative. Infatti gli acquisti di Kamenovic, Hysaj. Felipe Anderson e Luka Romero non possono al momento ancora essere ufficializzati.