Connect with us

Hanno Detto

Corona gela l’ambiente Lazio: «Presto parlerò di Lotito a Falsissimo…»

Published

3 ore ago

on

By

fabrizio corona
fabrizio corona

Corona rivela che nella prossima puntata del proprio programma parlerà del presidente della Lazio! Cosa filtra sulla questione

Ospite di Peppe Iodice al programma Peppy Night, in onda su Canale 21 e su YouTube, Fabrizio Corona ha rivelato che presto si occuperà di Claudio Lotito, presidente della Lazio, in una delle prossime puntate del suo programma Falsissimo.

Lotito protagonista di un prossimo approfondimento

Durante la sua intervista, Corona ha anticipato un nuovo capitolo di Falsissimo dedicato al presidente biancoceleste, dichiarando:
«Presto mi occuperò di Lotito, credo nella prossima puntata».

Le sue parole hanno subito catturato l’attenzione, con i fan della Lazio e i curiosi che attendono di scoprire cosa verrà rivelato. Questo annuncio arriva dopo settimane di rivelazioni che hanno messo Corona sotto i riflettori, rendendo ogni suo prossimo intervento ancora più interessante per i suoi follower.

Falsissimo: il programma di Corona che fa scalpore

Falsissimo è diventato un canale in grado di scuotere l’opinione pubblica grazie agli scandali e alle rivelazioni in esclusiva di Corona, che non ha mai avuto paura di trattare temi controversi. Il programma, che ha visto l’ex paparazzo protagonista di numerose dichiarazioni esplosive, promette di continuare a fare parlare di sé.

La Lazio e Lotito: cosa accadrà?

Con questa anticipazione, Fabrizio Corona alza il sipario su un approfondimento che potrebbe scuotere, o meno, l’universo Lazio. Non sono ancora chiari i dettagli di cosa Corona intenda rivelare su Lotito, ma sicuramente il programma attirerà molta attenzione nei prossimi giorni.

Con l’arrivo della puntata dedicata a Lotito, Falsissimo potrebbe aggiungere un altro capitolo alla sua serie di rivelazioni, mantenendo alta l’attesa.

LEGGI ANCHE: Arbitro Juventus Lazio: designato il fischietto del match

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×