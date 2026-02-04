Hanno Detto
Corona gela l’ambiente Lazio: «Presto parlerò di Lotito a Falsissimo…»
Corona rivela che nella prossima puntata del proprio programma parlerà del presidente della Lazio! Cosa filtra sulla questione
Ospite di Peppe Iodice al programma Peppy Night, in onda su Canale 21 e su YouTube, Fabrizio Corona ha rivelato che presto si occuperà di Claudio Lotito, presidente della Lazio, in una delle prossime puntate del suo programma Falsissimo.
Lotito protagonista di un prossimo approfondimento
Durante la sua intervista, Corona ha anticipato un nuovo capitolo di Falsissimo dedicato al presidente biancoceleste, dichiarando:
«Presto mi occuperò di Lotito, credo nella prossima puntata».
Le sue parole hanno subito catturato l’attenzione, con i fan della Lazio e i curiosi che attendono di scoprire cosa verrà rivelato. Questo annuncio arriva dopo settimane di rivelazioni che hanno messo Corona sotto i riflettori, rendendo ogni suo prossimo intervento ancora più interessante per i suoi follower.
Falsissimo: il programma di Corona che fa scalpore
Falsissimo è diventato un canale in grado di scuotere l’opinione pubblica grazie agli scandali e alle rivelazioni in esclusiva di Corona, che non ha mai avuto paura di trattare temi controversi. Il programma, che ha visto l’ex paparazzo protagonista di numerose dichiarazioni esplosive, promette di continuare a fare parlare di sé.
La Lazio e Lotito: cosa accadrà?
Con questa anticipazione, Fabrizio Corona alza il sipario su un approfondimento che potrebbe scuotere, o meno, l’universo Lazio. Non sono ancora chiari i dettagli di cosa Corona intenda rivelare su Lotito, ma sicuramente il programma attirerà molta attenzione nei prossimi giorni.
Con l’arrivo della puntata dedicata a Lotito, Falsissimo potrebbe aggiungere un altro capitolo alla sua serie di rivelazioni, mantenendo alta l’attesa.
