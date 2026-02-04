Connect with us

Arbitro Juventus Lazio: designato il fischietto del match

5 ore ago

Arbitro
Db Novara 29/01/2011 - campionato di calcio serie B / Novara-Cittadella / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: arbitro cartellino rosso

Arbitro Juventus Lazio, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 25esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per la 25esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. A dirigere Juventus Lazio sarà il sig.Guida della sezione di Torre Annunziata. La designazione completa:

ARBITRO: Guida

1^ ASSISTENTE: Peretti

2^ ASSISTENTE: Bindoni

4^ UOMO: Marchetti

VAR: Mazzoleni

ASSISTENTE VAR: Maresca

