Arbitro Juventus Lazio: designato il fischietto del match
Arbitro Juventus Lazio, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 25esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026
L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per la 25esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. A dirigere Juventus Lazio sarà il sig.Guida della sezione di Torre Annunziata. La designazione completa:
ARBITRO: Guida
1^ ASSISTENTE: Peretti
2^ ASSISTENTE: Bindoni
4^ UOMO: Marchetti
VAR: Mazzoleni
ASSISTENTE VAR: Maresca
