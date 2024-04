Conferenza stampa Tudor: le parole post Lazio Verona

Conferenza stampa Tudor, le parole del tecnico biancoceleste nel post gara dopo la sfida giocata contro il Verona

Così Igor Tudor nella conferenza stampa post Lazio-Verona.

RINCORSA CHAMPIONS – «La vittoria è stata bella, questa era la partita più complicata di tutte e per questo è la più bella da quando sono qui. Viene dopo un periodo in cui abbiamo giocato tanto, tanti giocatori sono acciaccati. Preparata come una finale, era una gara dove non si poteva sbagliare niente. Siamo partiti in maniera ottima, si è fatta più complicata nel momento in cui loro si sono difesi a cinque. Nel secondo tempo abbiamo creato molto, anche prima di trovare la rete. Andiamo avanti gara dopo gara, sbagliando poco, poi vedremo dove arriveremo».

KAMADA – «Abbiamo parlato spesso di lui. E’ un giocatore completo che ha doti importanti».

CRESCITA DI INTENSITA’ – «Hanno fatto una partita attenta. L’intensità è importante per noi, cresciamo dopo ogni allenamento e i ragazzi dalla panchina l’hanno mantenuta alta. La qualità poi aiuta sempre».

MENTALITA’ – «Quando ti trovi sullo 0-0 devi sempre stare sul pezzo e crederci, segnare dopo aver creato tanto mi rende orgoglioso. Il fatto che la squadra resti sul pezzo significa che c’è mentalità Siamo in grado di andare alti, senza però sbilanciarci in avanti. La difesa si fa con cuore e con la testa, subire poco è un risultato anche di questo».

LA LAZIO CREA TANTO – «Abbiamo lavorato e basta, ci sono solo dei modi di interpretare la gara in maniera diversa. Vogliamo creare con tanti giocatori, poi ci riesce di più a volte, altre di meno. Però la voglia di attaccare senza perdere nulla dietro c’è. Se poi hai giocatori forti e di qualità i gol prima o poi arrivano».

VERONA – «Il Verona non avrà problemi a salvarsi, Baroni ha preparato bene la partita con una squadra che voleva fare la battaglia. Gli auguro di salvarsi, ma si salvano sicuramente se vedo la loro squadra».

CASTELLANOS – «I ragazzi sono grandi professionisti, tutti si mettono a disposizione. Ciro ha avuto anche dei problemi al ginocchio, era giusto giocasse il Taty oggi dopo la doppietta alla Juve. Mancano poche gare, sarà importante l’aiuto di tutti».

ISAKSEN – «Oggi giocava da ala alta, quello è il suo ruolo. Ha fatto cose buone, deve però crescere ancora. Lui è un giovane in un campionato difficile, può crescere ancora».