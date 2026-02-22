Condò analizza la sfida di ieri: «La Lazio ha attaccato con decisione per vincerla, Cagliari meglio nel primo tempo»

Condò ha sottolineato il forcing finale della squadra di Sarri e il suo sviluppo durante il match di ieri sera all’Unipol Domus contro il Cagliari

La Lazio ha pareggiato 0-0 contro il Cagliari in una partita che, sebbene equilibrata, ha visto i biancocelesti spingere con maggiore intensità solo nel finale. Paolo Condò, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il match e messo in evidenza il comportamento della squadra di Sarri, che ha mostrato segni di crescita, soprattutto nell’ultima fase di gioco.

ATTACCO FINALE – «La partita è stata rock solo nel finale quando la Lazio ha attaccato con decisione per provare a vincerla. Per lunghi tratti entrambe hanno cercato la verticalità».

EQUILIBRIO – «Nel primo tempo è andato meglio il Cagliari, poi la gara è diventata più equilibrata».

