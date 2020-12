Club Brugge, ecco Denswil: Federico Ricca può partire a gennaio

Il Club Brugge chiude per il ritorno di Denswil dal Bologna: “libererebbe” Ricca

Secondo il portale belga hln.be, Stefano Denswil sarebbe in procinto di lasciare il Bologna per accasarsi in prestito fino a fine stagione al Club Brugge, compagine con la cui maglia il classe 1993 ha giocato dal 2015 al 2019 proprio prima di essere prelevato dal Bologna. Operazione in dirittura d’arrivo, potrebbe aprire alla partenza di Federico Ricca, giocatore negli ultimi giorni accostato alla Lazio. Si tratta di due profili simili non tanto a livello di caratteristiche tecniche ma di duttilità e ruolo: Ricca, classe 1994 uruguaiano, può giocare sia da terzino sinistro che da difensore centrale, ed ha ricoperto anche la posizione di quinto a tutta fascia. D’altro canto Mihajlovic in questa stagione al Bologna non ha mai premiato Denswil con la titolarità, e a gara in corso gli ha più volte preferito ragazzi più giovani o alle prime armi. L’impatto con la scorsa Serie A (in cui era stato pressochè inamovibile) era stato a dir poco pessimo, ma il difensore aveva trovato in Lazio-Bologna – della fine dello scorso febbraio – la via della rete, poi annullata. In ballo per la Lazio diversi altri nomi sul mercato, ma la pista che porta a Ricca va tenuta decisamente d’occhio.