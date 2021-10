Champions League nel segno della Premier: la Serie A galleggia, la Liga annaspa

La Champions League è arrivata al giro di boa: il primo bilancio in favore della giunonica Premier mentre la Serie A resta in linea di galleggiamento

Concluso il girone d’andata di una Champions League sin qui tutto sommato in linea con le previsioni post sorteggio. Dominio incontrastato quello della Premier League che piazza le sue quattro big in posizione di assoluta serenità per la qualificazione agli ottavi. Liverpool a punteggio pieno del gruppo della morte, Manchester City, Manchester United e Chelsea tutte con due vittorie e una sconfitta all’attivo a confezionare una media punti di 2.25 che fa impallidire chiunque.

