Castrovilli Lazio, fuori dalla lista UEFA: la spiegazione di Fabiani

Castrovilli Lazio, il centrocampista escluso da Baroni per la lista UEFA: la spiegazione della decisione di Angelo Fabiani

Gaetano Castrovilli non è stato inserito nella Lista UEFA da parte di Baroni in vista delle partite di Europa League della Lazio. Di seguito la spiegazione di Fabiani in conferenza stampa.

CASTROVILLI FUORI DALLA LISTA UEFA – «Castrovilli lo abbiamo preso sapendo che veniva da stagioni tribolate. Lo abbiamo valutato da cima a fondo con i medici. Il ragazzo è a posto, ancora non ha giocato per scelte tecniche ma avrà il suo spazio. La valutazione è che forse sarà meglio utilizzarlo in campionato. A gennaio ci saranno nuove valutazioni, è una cosa ragionata e molto semplice. E’ una decisione che Castrovilli non ha accettato, ha detto proprio che non c’era nessun problema».

