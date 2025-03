Infortunio Castellanos, le ultime sulle condizioni del Taty

Infortunio Castellanos, il giocatore argentino tiene in apprensione Baroni in vista del rientro dopo la sosta e per la volata finale di stagione

Dopo la sosta per la Nazionale la seria A tornerà in auge, con la Lazio che ripartirà dopo la pausa con la sfida contro il Torino di Vanoli. Per il match contro la squadra granata, rischia di non esserci Castellanos per infortunio.

Secondo quanto riporta il Messaggero, l’attaccante rischia di stare fermo per ben 2-3 settimane a causa di un altra lesione muscolare al polpaccio destro. Nel post partita contro il Bologna, Baroni aveva parlato cosi sulla situazione dell’ex Girona

PAROLE – Siamo arrivati a questa gara con diversi problemi, alcuni giocatori a rischio infortunio: ho portato Castellanos in panchina ma non potevo schierarlo. Preferisco perdere una partita, che un giocatore. Abbiamo avuto poche energie