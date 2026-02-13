Cassano non risparmia parole sulla Lazio e su Sarri: «Se non gli sta bene la situazione, va a casa!»

Cassano non le manda a dire sulla Lazio e sulla sua carriera: le parole dell’ex fantasista italiano su quanto sta accadendo a Formello

Antonio Cassano, ex attaccante di Roma e Sampdoria, ha parlato senza mezzi termini della Lazio e delle sue esperienze passate, intervenendo in esclusiva a Radiosei. L’ex calciatore ha espresso opinioni forti su diversi temi, da Maurizio Sarri alla sua esperienza a Roma, toccando anche il passato della Lazio e i derby vissuti in prima persona.

SARRI – «Sarri è pesante, si lamenta sempre. Se non gli sta bene la situazione, va a casa. In questo momento la Lazio è questa, con tutte le difficoltà e il mercato. Tutti vogliono sognare, ma ora la situazione è questa. Se non ti sta bene, alzi bandiera bianca».

LEGGENDE – «Chinaglia ha fatto la vostra storia ma io non l’ho mai visto giocare, ovviamente è una leggenda; Signori è fenomenale ma Bruno Giordano era un campione sottovalutato; oggi sarebbe stato titolare in Nazionale con la gamba sinistra e basta».

Ultimissime Lazio LIVE: le novità Pedro e sullo stadio Flaminio

Cassano dice la sua sul derby di Roma

DERBY – «A Roma ho perso un solo derby, quello del 6 gennaio, e me lo ricordo benissimo. Quando ero a Roma, alla Lazio c’erano Sinisa, Couto, Stankovic. Nella Capitale gli insulti per questa partita duravano sei mesi (ride, ndr). Il derby più importante è quello del 26 maggio? Avete vinto perché non c’ero io (ride, ndr)».

In conclusione, Cassano ha dato una visione spietata della situazione della Lazio, ma non ha dimenticato di celebrare i miti del passato. Le sue parole su Sarri, Chinaglia e Giordano sono un mix di critiche e omaggi, che rispecchiano la sua sincerità e il suo legame con la storia del calcio italiano.

LEGGI ANCHE: Lotito e la tensione nel Club biancoceleste: le firme della petizione aumentano! I nomi