Il processo nei confronti della Lazio per il caso tamponi non comincerà oggi. La seduta è stata rinviata a venerdì 26 alle ore 11

Cambia data la prima udienza del processo al presidente Lotito, deferito insieme alla Lazio dalla Procura federale.

Questa mattina, le parti si sono presentate in aula per la prima udienza del processo, ma poco dopo il Giudice Sportivo Mastrocola ha accolto la richiesta di rinvio. L’appuntamento quindi è per venerdì 26 marzo, alle ore 11, al Tribunale federale.