Casale e l’arrivo alla Lazio: «Non sapevo nulla, sono arrivato in due giorni»

Nicolò Casale ha commentato il suo arrivo alla Lazio, all’uscita dalla clinica Paideia: ecco le sue parole ai cronisti

Un turbinio di emozioni per Nicolò Casale. Il giocatore è arrivato a Roma nella serata di ieri, oggi subito in Paideia per le visite mediche, domani raggiungerà i nuovi compagni ad Auronzo. All’uscita della clinica, tanti tifosi gli hanno chiesto foto ed autografi e ai cronisti presenti ha rivelato:

«In coppia con Romagnoli? Non lo so, ragazzi. Anche io non sapevo nulla, poi in due giorni sono venuto qui».