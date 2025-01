Casadei Lazio, Vanoli in conferenza stampa: «Ho già detto alla società cosa ci serve sul mercato»

Casadei Lazio, le parole di Vanoli, tecnico del Torino, sul mercato dei granata, in competizione coi biancocelesti per il centrocampista del Chelsea

Paolo Vanoli, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole sul mercato dei granata e in particolare su Cesare Casadei, obiettivo conteso alla Lazio a centrocampo.

PAROLE – «Voglio chiudere il capitolo. Ho già detto cosa mi serve, adesso aspetto la società. Non posso distrarmi con queste situazioni, la classifica non me lo permette: dobbiamo fare prestazioni importanti, sono focalizzato su questo».