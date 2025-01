Casadei Lazio, Pasquale Gallo: «Giusto che sia conteso, ecco dove credo che andrà»

Casadei Lazio, le parole di Pasquale Gallo sulla telenovela di calciomercato che sta coinvolgendo biancocelesti, Chelsea e Torino

Il procuratore Pasquale Gallo ha detto la sua sulla telenovela Casadei che sta coinvolgendo Lazio, Chelsea e Torino. Di seguito le sue parole a TMW Radio.

PAROLE – «Casadei? E’ giusto che venga conteso, ma sono operazioni in cui la scommessa c’è. Il giocatore è valido, ma c’è una scommessa da fare. E ballano dei soldi che non ci sono. Vedo più prestiti con obblighi o diritti di riscatto ora. E credo che con questa formula andrà al Torino. Sarebbe la cosa più logica, per Casadei che giocherebbe di più, e anche dal punto di vista del Torino».