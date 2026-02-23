Cardone: «Contro il Cagliari è sta una brutta partita. L’infortunio di Rovella è un’altra tegola per Sarri»

Giulio Cardone, giornalista de “La Repubblica”, ha parlato della sfida tra Cagliari e Lazio giocatasi all’Unipol Domus. Le sue parole

Il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha commentato la sfida disputatasi all’Unipol Domus tra Cagliari e Lazio durante un intervento a Radiosei, analizzando la prestazione della squadra biancoceleste e le difficoltà che ha mostrato durante il match. Le sue parole:

«Di solito quei possibili rigori si vanno a rivedere, alla Lazio succede sempre il contrario. Brutta partita, poca qualità. L’infortunio di Rovella è un’altra tegola per Sarri. l centrocampo di sabato è veramente ai minimi livelli: quello composto da Belahyane, Rovella, Taylor non è un centrocampo all’altezza».

