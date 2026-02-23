Hanno Detto
Cardone: «Contro il Cagliari è sta una brutta partita. L’infortunio di Rovella è un’altra tegola per Sarri»
Giulio Cardone, giornalista de “La Repubblica”, ha parlato della sfida tra Cagliari e Lazio giocatasi all’Unipol Domus. Le sue parole
Il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha commentato la sfida disputatasi all’Unipol Domus tra Cagliari e Lazio durante un intervento a Radiosei, analizzando la prestazione della squadra biancoceleste e le difficoltà che ha mostrato durante il match. Le sue parole:
«Di solito quei possibili rigori si vanno a rivedere, alla Lazio succede sempre il contrario. Brutta partita, poca qualità. L’infortunio di Rovella è un’altra tegola per Sarri. l centrocampo di sabato è veramente ai minimi livelli: quello composto da Belahyane, Rovella, Taylor non è un centrocampo all’altezza».
Ultimissime Lazio LIVE: Maldini e Ratkov non incidono e le condizioni di Rovella
News
Infortunio Rovella, intervento chirurgico completato! La nota del club biancoceleste
Infortunio Rovella, intervento perfettamente riuscito nel pomeriggio odierno! Il comunicato della società Sul fronte infermeria arrivano importanti aggiornamenti in merito...
Lazio, incubo trasferta e classifica a picco: un record negativo che scuote Formello
Lazio, i numeri in trasferta e la posizione in classifica non sorridono per niente alla formazione di Maurizio Sarri a...
«Sarri via dalla Lazio»! Siete seri? Società allo sbando, ambiente spaccato, una rosa scarsa, gli infortuni e varie sviste arbitrali. Ma per qualcuno il problema è l’allenatore
Sarri per alcuni tifosi della Lazio è diventato uno dei problemi principali di questo club! C’è il rischio di commettere...