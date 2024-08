Cancellieri VIA dalla Lazio, arriva una richiesta di PRESTITO dalla Serie A. Tutti gli ultimi AGGIORNAMENTI

Cancellieri via dalla Lazio, un club di serie A ha richiesto l’ex Empoli ma con la formula del prestito: i dettagli

Il calciomercato della Lazio non è concentrato solo sugli acquisti, ma anche sulle possibili cessioni e nella lista risulterebbe essere presente Cancellieri. Secondo quanto viene riportato da Pedullà, il Como avrebbe messo gli occhi sull’ex Verona e Empoli, ma non solo perchè oltre alla formazione lombarda ci sono il Monza che chiede il calciatore in prestito, ma anche il Parma con un sondaggio non approfondito, con Lotito però che è al momento è stato chiaro, ossia che per privarsi del suo attaccante chi vuole farsi avanti deve prenderlo a titolo definitivo.