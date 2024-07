Cancellieri Lazio, il Parma INSISTE per l’ex Empoli ma ha individuato in serie A il piano B in caso di FUMATA nera

Cancellieri Lazio, il club emiliano non molla l’ex Empoli individuato come l’ideale per l’attacco ma osserva un altro nome della serie A

Il nuovo Parma di Pecchia tornato quest’anno in serie A, vuole a tutti i costi fare un campionato che le consentirà di rimanere nella categoria, e per farlo punta agli acquisti giusti. Secondo quanto viene riportato da Sky, il primo nome nella lista della squadra emiliana, è quello di Cancellieri della Lazio individuato come l’attaccante ideale per la rosa dell’ex tecnico della Cremonese.

L’emittente spiega inoltre che il Parma vuole comunque non farsi cogliere impreparata, e in caso di fumata nera ha messo gli occhi anche su Luvumbo, che però il Cagliari al momento non cede specialmente a una rivale per la salvezza