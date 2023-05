Calciomercato Lazio: Openda balza in pole per il ruolo di vice Immobile. Lotito prepara l’assegno

Calciomercato Lazio, Openda del Lens è diventata la prima scelta dei biancocelesti per il ruolo di vice Immobile: Lotito prepara l’offerta

Il calciomercato Lazio ha individuato l’obiettivo principale per quanto riguarda la casella del vice Immobile. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, i biancocelesti hanno deciso di affondare per Openda, centravanti del Lens sul quale è forte anche la concorrenza del Milan.

Per acquistare l’attaccante serve un assegno da almeno 20 milioni di euro: Lotito è pronto a convincere il club francese.