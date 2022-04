Calciomercato Lazio, vice-Immobile cercasi: i nomi in lista

Calciomercato Lazio: in estate i biancocelesti andranno alla ricerca di un vice-Immobile. I nomi in lista

In estate, la Lazio proverà a risolvere un problema che quest’anno è stato sempre presente: ovvero l’assenza di un vero vice-Immobile. Come riportato da Il Messaggero, Sarri non vuole un altro “spilungone” stile Muriqi e quindi le voci sul gigante Onuachu sono da rispedire subito in Belgio.

Tra i giovani che piacciono ai biancocelesti c’è Andrea Pinamonti, che tornerà all’Inter a fine stagione al termine del prestito all’Empoli. Tra gli esperti, invece, due parametri zero: Dries Mertens, fedelissimo dell’allenatore, e Francesco Caputo.