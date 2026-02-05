Calciomercato Lazio, Stefano Cori di Lazio News 24 ha detto la sua sulle operazioni portate avanti dalla dirigenza biancoceleste nella sessione invernale

«Il mercato di gennaio viene notoriamente definito come mercato di riparazione, questa volta per la Lazio possiamo parlare quasi di un mercato di distruzione», con questa frase potremmo riassumere quello che è stato il calciomercato invernale della Lazio.

La rosa di Maurizio Sarri aveva bisogno di rinforzi ma se possibile ne esce addirittura indebolita da questa sessione. Nella giornata di oggi Stefano Cori ha detto la sua sulle mosse effettuate dal presidente Claudio Lotito e dal direttore sportivo Angelo Fabiani. Il video: