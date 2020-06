Calciomercato Lazio, sorpasso Inter per Kumbulla: la situazione

Marash Kumbulla pronto a salutare l’Hellas Verona: Inter in vantaggio per il difensore, ecco le novità sulla trattativa

Marash Kumbulla è in cima alla lista degli acquisti stilata da Tare. Il difensore dell’Hellas Verona è un prospetto interessante del panorama calcistico attuale e, infatti, ha attirato le attenzioni di numerosi club sia italiani che esteri.

Nel lungo testa a testa per convincere i gialloblu, secondo Sky Sport, sarebbe l’Inter la squadra in vantaggio su Lazio e Juventus. Come si è detto nel corso della trasmissione Campo Aperto, il Verona vorrebbe chiudere l’operazione entro il 30 giugno per reinvestire sul mercato. Sarà decisiva la volontà dello stesso Kumbulla.