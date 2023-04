Calciomercato Lazio, Sarri spiega: «Ecco perché ho chiesto loro a Lotito». Il tecnico spiega le sue richieste sui giocatori da comprare

Maurizio Sarri ha spiegato ai giornalisti le sue richieste in merito ai giocatori che la società dovrebbe acquistare. Le sue parole durante la Conferenza stampa alla viglia di Monza–Lazio:

GIOCATORI ITALIANI DA COMPRARE – «Ne abbiamo sempre parlato, non per comprare domani. Danno più identità, se in rosa hai sette-otto italiani è una storia diversa. Meglio se sono sette-otto laziali. Ma lo pensano tanti allenatori, poi ci sono dinamiche diverse del calcio e un italiano costa più di uno straniero»

