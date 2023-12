Calciomercato Lazio, Sarri comanda: richiesta precisa a Lotito

Si accende il calciomercato della Lazio, Maurizio Sarri ha fatto una precisa richiesta al club di Lotito per la finestra di gennaio

Non ha usato giri di parole Maurizio Sarri, il tecnico della Lazio è intervenuto in conferenza stampa nella giornata di ieri dopo il successo contro il Frosinone. Ecco dunque un estratto del tecnico, che per gennaio ha parlato chiaro su quali dovranno essere gli obiettivi del club specialmente a centrocampo. Zona del rettangolo verde di gioco dove bisognerà prima valutare l’infortunio di Luis Alberto e poi l’eventuale convocazione di Kamada con il Giappone.

CALCIOMERCATO CENTROCAMPO – «Facciamo valutazioni logiche. Il primo è il controllo di Luis Alberto, poi le convocazioni del Giappone e dopo vediamo. Se i due risponsi non saranno positive serve un interno. Il vertice basso è un ruolo da specialista e le necessità delle squadre vengiono davanti a tutto. Rovella migliora se gioca tutte le partite lì, chiaro che poi bisogna capire come siamo messi. Tra lui e Cataldi sicuramente è Rovella che può fare l’interno».

