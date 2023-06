Calciomercato Lazio: rilancio per Marcos Leonardo. Ecco la nuova offerta, ore decisive

Calciomercato Lazio, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà il club biancoceleste è in pressing per il brasiliano

Il calciomercato della Lazio entra nel vivo, e il club segue con particolare attenzione Marcos Leonardo del Santos. Secondo quantò riporta Alfredo Pedullà su Twitter, il club biancoceleste è in pressing per assicurarsi il brasiliano, e che in serata ci sarà una conference call tra i due club.

In lizza oltre a Marcos Leonardo, qualora il calciatore non dovesse approdare a Roma, c’è anche Dovbyk del Dnipro.