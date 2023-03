Calciomercato Lazio, il retroscena: Lotito sbuffa. Mancini gli ha rovinato i piani sull’obiettivo che i biancocelesti seguivano da gennaio

Come riporta il Corriere dello Sport i due gol di Mateo Retegui in Nazionale hanno rovinato i piani di Claudio Lotito e del calciomercato Lazio. Il ct Mancini, vestendolo di azzurro, ha acceso i riflettori. La Lazio, ecco il retroscena, era in contatto e stava lavorando sul centravanti del Tigre da un paio di mesi. L’interesse è concreto, certificato. Quel nome è sul tavolo del senatore a Villa San Sebastiano dal 31 gennaio, quando il club biancoceleste ha chiuso la trattativa Diego Gonzalez. Gli emissari del Celaya gli avevano segnalato Retegui quando Mancini non ci aveva ancora pensato, tant’è che Sarri lo aveva già visionato ed era stato preventivato un investimento in previsione Champions. Così a Formello si sono attivati subito avviando i contatti con la famiglia del giocatore.

Il padre ieri si trovava a Roma e in serata ha partecipato a una riunione di mercato. «Non vado a cena con Lotito» ha risposto, negando un appuntamento con la Lazio, ma non è stato capace di smentire i contatti giù avviati in gran segreto da diverso tempo. Sino a una settimana fa la valutazione del centravanti non superava i 5 milioni ma in Argentina si parla già di una nuova valutazione da 15 milioni: l’incasso andrebbe diviso tra Tigre (che riscatterà il giocatore) e il Boca cha avrebbe il 50% sulla rivendita. La Lazio si sente in pole ma bisogna capire se potrà impegnarsi subito o se attenderà l’esito della cosa Champions per chiudere l’operazione. Carlos Retegui ieri potrebbe aver incontrato l’Eintracht, mentre in serata vedrà l’Inter. Ma pure Milan, Juve e Napoli starebbero seguendo il ragazzo. Il rischio asta c’è, andrà capito se il giocatore ha dato la sua parola alla Lazio o meno.