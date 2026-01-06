Calciomercato Lazio: accordo raggiunto per Petar Ratkov dal Salisburgo! Le parole di Fabrizio Romano

Calciomercato Lazio, i capitolini ingaggiano Petar Ratkov per 13 milioni di euro dal RB Salisburgo, tutti i dettagli dell’affare

Petar Ratkov è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X (Twitter), la Lazio ha raggiunto un accordo con il RB Salisburgo per l’attaccante serbo, con un trasferimento che ammonta a 13 milioni di euro, cifra che potrebbe aumentare con eventuali bonus e aggiustamenti legati a obiettivi futuri.

Ratkov, 21 anni, ha accettato la proposta della Lazio e ha deciso di proseguire la sua carriera in Serie A. L’attaccante serbo si è messo in luce con il Salisburgo, dove ha sviluppato notevoli abilità fisiche e tecniche, diventando uno dei giovani più promettenti nel panorama calcistico europeo. La Lazio, che ha visto in lui un potenziale rinforzo per il reparto offensivo, ha deciso di investire su di lui, ritenendolo una pedina fondamentale per il futuro della squadra.

Il trasferimento si concretizzerà nelle prossime ore, con Ratkov che si unirà al gruppo di Maurizio Sarri, pronto ad allenarsi in vista della seconda parte della stagione. L’attaccante serbo ha firmato un contratto con il club biancoceleste, diventando un elemento da integrare nel sistema di gioco della Lazio, che sta cercando di rinforzare la propria rosa per competere ai massimi livelli.

Con questo acquisto, la Lazio si prepara a rinnovare il proprio attacco, puntando su giovani talenti in grado di crescere e affermarsi in Serie A.