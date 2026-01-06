Calciomercato Lazio: accordo raggiunto per Petar Ratkov dal Salisburgo? Il piano di Fabiani

Calciomercato Lazio chiude l’accordo per l’attaccante Petar Ratkov, classe 2003, con il Salisburgo per una cifra di 13 milioni di euro

Petar Ratkov, giovane attaccante serbo classe 2003, è a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Lazio. Secondo le ultime informazioni rivelate da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, il club biancoceleste ha raggiunto un accordo con il Salisburgo per il trasferimento del giovane talento. L’operazione, che si aggira intorno ai 13 milioni di euro, è praticamente conclusa, con i dettagli finali che restano da definire.

Esclusiva: la #Lazio ha chiuso nella tarda serata di ieri l’accordo per Petar #Ratkov, attaccante classe 2003 del #Salisburgo. Operazione da 13 milioni, mancano ultimi dettagli — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 6, 2026

Ratkov, che si è distinto con la maglia del Salisburgo, è considerato uno degli attaccanti più promettenti della sua generazione. La Lazio ha scelto di puntare su di lui per rinforzare il reparto offensivo, dove la ricerca di un giocatore giovane e di talento è sempre più strategica. Con il suo arrivo, la squadra di Maurizio Sarri potrà contare su un attaccante versatile, capace di adattarsi a diverse posizioni nel fronte offensivo.

Il giovane serbo ha mostrato grande potenziale con il Salisburgo, attirando l’attenzione di diversi club, ma è stata la Lazio a prevalere nella trattativa, chiudendo l’accordo nella serata di ieri. Con il trasferimento ormai definito, Ratkov si prepara a fare il grande salto in Serie A, dove avrà l’opportunità di crescere ulteriormente sotto la guida di Sarri.

La Lazio, dopo aver completato l’operazione, attende ora solo gli ultimi dettagli per ufficializzare il trasferimento, che potrebbe essere annunciato nelle prossime ore. Con l’arrivo di Ratkov, il club biancoceleste aggiunge un altro tassello importante alla sua campagna di rafforzamento per la seconda metà della stagione.

Il mercato della Lazio continua a muoversi con decisione, e il trasferimento di Petar Ratkov segna un passo importante per la squadra capitolina. La società è intenzionata a rinforzare ulteriormente l’organico in vista degli impegni futuri.