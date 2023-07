Mercato Lazio, un club di Serie A piomba su Cancellieri: la proposta non convince Lotito

Mercato Lazio, l’Empoli piomba su Cancellieri: la proposta dei toscani non convince Lotito. Le ultime sul futuro dell’esterno

Cancellieri resta in uscita nel calciomercato Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, sull’esterno è piombata l’Empoli.

Corsi ha offerto a Lotito un prestito secco per l’ex Verona con parte dell’ingaggio pagato dei biancocelesti: la proposta non convince il presidente che vorrebbe utilizzare Cancellieri come pedina di scambio per raggiungere uno dei tanti obiettivi estivi.