Calciomercato Lazio, nuova pista per l’attacco: proposto Haksabanovic

Calciomercato Lazio, spunta un nome nuovo per l’attacco della prossima stagione: a Tare proposto Haksabanovic

Spunta una nuova possibilità per il calciomercato estivo della Lazio ed in particolare per quanto riguarda l’attacco. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, nelle ultime ore è stato proposto a Tare il profilo di Sead Haksabanovic, esterno offensivo classe ’99 in prestito al Djurgarden, ma di proprietà del Rubin Kazan.

I russi lo hanno acquistato per 6.5 milioni di euro un anno fa ma il calciatore, a causa della guerra in Ucraina, vuole cambiare aria. Il costo del cartellino dunque non sarebbe particolarmente elevato e il ragazzo potrebbe andare a completare il pacchetto degli esterni offensivi. Novità sono attese al termine del campionato.