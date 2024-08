Calciomercato Lazio, NOVITA’ su Chiesa: incontro tra l’agente e una big di A. Cosa filtra sul possibile COLPO. Le ultimissime

Tra i profili accostati al calciomercato Lazio per questo rush finale della sessione estiva c’è stato anche Federico Chiesa, ormai un separato in casa alla Juventus e per questo in cerca di una nuova sistemazione.

Stando a quanto riportato da Sport Mediaset la scorsa settimana il suo agente avrebbe incontrato sia il Milan che l’Inter per parlare di un potenziale trasferimento nei prossimi giorni. I rossoneri restano interessati all’attaccante della Nazionale.