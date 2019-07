Il Manchester United sarebbe ad un passo dal portoghese

Nelle ultime 48 ore si è parlato di un forte interesse del Manchester United verso Milinkovic-Savic e di come la trattativa tra la Lazio ed i Red Devils stesse proseguendo a gonfie vele con un unico nodo da sistemare: cedere Paul Pogba. Ora gli scenari hanno subito una consistente mutazione. Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, lo United è ad un passo dal chiudere la trattativa con lo Sporting Lisbona per il centrocampista Bruno Fernandes. I due club hanno trovato l’accordo sulla base di 70 milioni di euro, con il ragazzo atteso in Inghilterra nelle prossime ore. Tale operazione escluderebbe quasi certamente un passaggio del centrocampista biancoceleste oltremanica. Una cosa è sicura, non bisogna mai cantare vittoria perchè le vie del calciomercato sono infinite…