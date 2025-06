Calciomercato Lazio, servono cessioni per poter intervenire con colpi in entrata! Le ultime da Formello

Condividi via email

Calciomercato Lazio, biancocelesti alla ricerca di nuovi fondi per poter acquistare nuovi giocatori: le ultime

Il calciomercato Lazio non è ancora decollato ma per un motivo ben preciso: serve prima vendere qualcuno. Stando alle parole de La Repubblica, il tecnico dei capitolini vorrebbe prima fare cassa e poi investire nuovamente per acquisire nuovi giocatori.

Tra i nomi più caldi per lasciare la capitale sono Cataldi, Cancellieri, Sanà Fernandes, Fares, Kamenovic, Floriani Mussolini, Artistico, Crespi, Ruggeri e Bertini. Molti quindi i nomi che potrebbero lasciare i biancocelesti per fare posto a nuovi giocatori che possano dare una marcia in più alla squadra nella prossima edizione della Serie A.