Calciomercato Lazio, resta il nodo Fares: c’è un’ultima speranza. Ecco dove potrebbe andare il giocatore algerino

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Mohamed Fares, potrebbe arrivare all’Alanyaspor, società della Turchia, chiudendosi lì il mercato l’8 febbraio.

Questa per il giocatore della Lazio potrebbe essere l’ultima alternativa, che dopo essere stato offerto a Salernitana, Torino, Sion e Bologna non si era mai riusciti a chiudere una trattativa per via dei due infortuni al crociato e da quasi due anni ai box del giocatore.