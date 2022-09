Calciomercato Lazio, Fares l’unico esubero rimasto in rosa: a gennaio sarà ceduto

Calciomercato Lazio: Fares è rimasto l’unico esubero che i biancocelesti non sono riusciti a piazzare. A gennaio sarà nuovamente tempo di cessione

Nella finestra di calciomercato terminata da pochi giorni, la Lazio ha lavorato molto anche in uscita liberandosi di calciatori non più utili alla causa. In biancoceleste è rimasto, però, Fares unico esubero che il club non è riuscito a piazzare.

L’esterno mancino è stato inserito nella lista per il campionato, ma difficilmente Sarri gli darà un’occasione. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, la Lazio proverà a liberarsene a gennaio più che altro per risparmiare il suo ingaggio da 1,3 milioni netti. Se i biancocelesti dovessero riuscire in inverno a piazzare sia Fares che Kamenovic, forse il tecnico laziale potrà finalmente avere il terzino sinistro tanto richiesto.