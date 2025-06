Calciomercato Lazio, serve piazzare gli esuberi prima di fare colpi in entrata: i dettagli sulle prossime operazioni

Calciomercato Lazio, i capitolini pronti ad intervenire sul mercato in uscita prima di acquistare qualche nuovo giocatore

La Lazio ha bisogno di rafforzarsi per poter ambire a raggiungere le primissime posizioni in campionato. Tuttavia prima di poter acquistare dei nuovi giocatori è necessario sfoltire un po’ la rosa a disposizione di Marizio Sarri.

Secondo La Repubblica, il tecnico dei capitolini vorrebbe incassare nuovi fondi attraverso le cessioni di giocatori scarsamente impiegati come Basic, Cancellieri, Fares e Kamenovic.

Anche Tchaouna è con le valigie pronte per trasferirsi in Inghilterra al Burnley per 15 milioni, con un accordo di prestito e obbligo di riscatto. In dubbio il futuro di Cataldi, ma sembra che la Fiorentina che sembra non intenzionata ad esercitare il diritto di riscatto. Nel frattempo sono entrati già circa 11 milioni per le cessioni di Casale e Marcos Antonio.