Cessioni Lazio, passi in avanti per Escalante, Muriqi e Vavro

In casa Lazio tiene banco anche il mercato in uscita, in particolar modo le cessioni di Escalante, Muriqi e Vavro, tre giocatori in prestito.

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, l’argentino e il kosovaro potrebbero restare in Spagna. Il primo potrebbe finire al Cadice per una cifra vicina ai 2 milioni di euro. Un po’ più complesso il discorso per l’attaccante. Il Maiorca vorrebbe riscattarlo, ma chiederebbe uno sconto, con la Lazio che continuerebbe però a valutarlo 11. Infine, per quel che riguarda Vavro, il Copenaghen non sembrerebbe disposto ad andare oltre i 4 milioni.