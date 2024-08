Calciomercato Lazio, ora si deve VENDERE: in 5 devono SALUTARE prima di puntare su altri ACQUISTI

Calciomercato Lazio, i biancocelesti devono pensare anche alle cessioni: ne servono 5 prima di puntare su altri acquisti

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il budget stanziato per il calciomercato Lazio non è infinito e ad oggi, senza contare ulteriori cessioni, sarebbero rimasti tra i 10 e i 15 milioni di euro da poter spendere per nuovi acquisti.

Serve dunque liberare spazio in squadra lasciando partire gli esuberi. Ad oggi, per sfoltire la rosa, gli indiziati sarebbero cinque: Cataldi, Hysaj, Fares, Basic e Cancellieri.