Calciomercato Lazio, il centrocampo il reparto prioritario: Sarri chiede qualità, diverse le ipotesi per accontentare il tecnico biancoceleste

Calciomercato Lazio, il centrocampo il reparto prioritario. Tra sogni e alternative: Loftus-Cheek resta lontano, Samardzic prende quota

Il mercato sbloccato consente alla Lazio di tornare finalmente al lavoro per provare a soddisfare le richieste di Maurizio Sarri. La priorità, però, resta chiara: prima cedere per fare cassa ed evitare nuove limitazioni nella prossima estate, poi eventualmente intervenire in entrata. Il Comandante ha comunque una lista di nomi dalla quale poter attingere per rinforzare la rosa. Tra questi c’è anche Lorenzo Insigne, che al momento resta sullo sfondo e non rappresenta una priorità immediata per il club.

Loftus-Cheek, il sogno proibito

Il primo tassello che Sarri vorrebbe aggiungere alla Lazio è un centrocampista. Il sogno porta a Ruben Loftus-Cheek, già allenato dal tecnico ai tempi del Chelsea. L’inglese, oggi al Milan, avrebbe avuto contatti diretti con Sarri e sarebbe persino disposto a ridursi l’ingaggio – attualmente intorno ai 4 milioni di euro – pur di ritrovare il suo vecchio allenatore. Tuttavia, tra il giocatore e la Lazio non ci sono mai stati contatti ufficiali e, allo stato attuale, la pista appare impraticabile, sia per costi sia per la posizione del Milan.

Samardzic, l’alternativa concreta

L’alternativa più realistica nella testa di Sarri, come riporta Il Messaggero, è Lazar Samardzic. Il centrocampista dell’Atalanta – società dalla quale la Lazio osserva anche profili come Daniel Maldini e Marco Brescianini – garantirebbe un salto di qualità al centrocampo biancoceleste. Samardzic è un giocatore tecnico, capace di giocare tra le linee e incidere offensivamente, ma con una predisposizione difensiva limitata, che per certi versi ricorda quella di Luis Alberto.

Proprio come accadde con lo spagnolo, Sarri dovrebbe lavorare a lungo sul serbo per inserirlo nei meccanismi della squadra, migliorarne l’equilibrio e adattarlo ai ritmi richiesti dal suo sistema. Un percorso già visto in passato e che, con pazienza, aveva portato Luis Alberto a diventare un titolare inamovibile.

La linea è dunque tracciata: sogni difficili da realizzare e alternative più sostenibili. Con il mercato riaperto, la Lazio può muoversi, ma ogni scelta dovrà essere ponderata per non compromettere il futuro. Sarri attende qualità, la società cerca equilibrio.