Calciomercato Lazio, il mancato arrivo di Casadei stravolge i piani di Fabiani: Pedullà fa chiarezza totale

Calciomercato Lazio, il giornalista ed esperto fa il punto della situazione sui biancocelesti dopo il mancato arrivo di Casadei: ecco cosa accadrà

Il calciomercato della Lazio ha subito un autentica scossa in negativo, a causa del mancato approdo di Casadei alla squadra biancoceleste e il conseguente approdo del ragazzo al Torino. A far chiarezza sulla situazione delle aquile in questi ultimi giorni di trattative, è Pedullà che sui social per l’esattezza su Twitter, rilasciando a riguardo queste parole precise

MERCATO LAZIO – La #Lazio… …. riproverà per #Fazzini, prima scelta da sempre di #Baroni ma l’#Empoli ora vorrà di più. #Fabbian resta un’alternativa e per ora è bloccato. L’#Udinese stamattina ha riaperto per #Payero, situazione già raccontata e sempre considerata tecnicamente, ma la #Lazio deve liberare un posto dopo aver rimesso in lista #Hysaj. L’#Udinese prenderebbe #Basic che però non è in lista e il problema resterebbe. E anche #Pellegrini, che è in lista, però deve aprire al trasferimento