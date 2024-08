Calciomercato Lazio, l’ACCUSA del Corriere dello Sport: «Squadra uscita IMPOVERITA, non può succedere questo»

Calciomercato Lazio, l’accusa del Corriere dello Sport in direzione del club biancoceleste: l’analisi della sessione estiva

Il Corriere dello Sport ha così giudicato l’ultima sessione estiva del calciomercato Lazio. L’analisi del quotidiano.

IL COMMENTO – «La Lazio cerca una dimensione, è un cantiere ancora aperto, ma non può dipendere in modo totale dalle combinazioni di una politica nuova e sperimentale. Deve ragionare in linea con la sua tradizione. Ha bisogno di una qualità certifi cata: di coerenza e certezze. Non solo della talent-room creata a Formello, dove si scoprono giovani seguendo l’onda degli algoritmi e studiando i video delle partite. La Lazio aveva saputo distinguersi per la sua competenza anche nei periodi meno floridi, quando non esistevano i soldi dei diritti televisivi: riusciva a comprare stranieri del calibro di Ruben Sosa e Riedle. La squadra, negli ultimi tre mesi, è uscita impoverita dal mercato».