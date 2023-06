Calciomercato Lazio, accordo Juve-Marsiglia per Milik: i dettagli sulla trattativa per il giocatore polacco

Niente da fare per Milik alla Lazio. Il giocatore polacco sembra vicino ad una riconferma con la maglia della Juventus.

Come riportato da Sky Sport, il club bianconero avrebbe trovato l’accordo con il Marsiglia per il riscatto dell’attaccante per circa 7 milioni d’eruo