Caicedo dice addio al calcio! Il dramma dopo l’omicio del compagno di squadra Mario Pineida. L’ex attaccante di Lazio e Inter avverte: «Non voglio più saperne niente di calcio»

Caicedo dice addio al calcio! Il dramma dopo l’omicio del compagno di squadra Mario Pineida. Il messaggio dell’ex attaccante della Lazio

L’ex attaccante Felipe Caicedo, con un passato tra Inter e Lazio, è pronto a dire addio al calcio giocato. A spingere il 37enne ecuadoriano verso il ritiro non sono problemi fisici né un calo di motivazioni sportive, ma un dramma personale che lo ha colpito in modo profondo e irreversibile.

Alla base della decisione c’è infatti la tragica morte del compagno di squadra Mario Pineida, assassinato a colpi d’arma da fuoco lo scorso dicembre a Guayaquil. Un evento che ha sconvolto l’intero Ecuador calcistico e che ha avuto un impatto devastante anche su Caicedo, uomo prima ancora che calciatore.

Le parole dell’ex centravanti biancoceleste non lasciano spazio a interpretazioni: «Molto probabilmente mi ritirerò. Non ho intenzione di continuare. La morte di Mario Pineida mi ha segnato profondamente e non voglio più sapere niente di calcio. Non resterò al Barcellona. Sono un uomo che vive di emozioni e quando ho deciso di venire qui l’ho fatto più con il cuore che con la testa».

Una dichiarazione che mette in luce il lato più umano di un attaccante che ha vissuto una lunga carriera ad alto livello, tra Serie A ed esperienze internazionali. Oggi, però, il dolore personale ha preso il sopravvento su tutto il resto. Per Felipe Caicedo, il calcio sembra non essere più una priorità e l’addio ai campi appare sempre più vicino.