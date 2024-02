Immobile a LSC: «200 gol sono una soddisfazione, ma oggi ha vinto il gruppo» Le parole del capitano biancoceleste

Intervistato da Lazio Style Channel, Ciro Immobile, ha parlato cosi nel post Cagliari Lazio

«Siamo un gruppo unito, Kamada non sta vivendo un momento felice ma è entrato bene, peccato per il gol che gli avrebbe dato il sorriso. Per noi è stata una settimana importante sotto il punto di vista mentale, abbiamo cercato di essere uniti come squadra e gruppo. Il mister ha avuto un po’ di problemi extra calcistici e gli siamo stati vicino il più possibile. Ha capito anche lui le nostre esigenze sotto il punto di vista mentale, avevamo bisogno di scaricare un po’ di tensione. I 200 gol? Una bella soddisfazione, sono numeri importanti, tanti compagni mi hanno aiutato a raggiungere, l’unione del gruppo. Sono felicissimo, per un ragazzino che viene da Torre Annunziata, raggiugere questo obiettivo è motivo di grande soddisfazione. Bayern Monaco? Si prepara con la stessa mentalità e divertimento di questa settimana, abbiamo bisogno di spensieratezza, siamo una squadra molto emotiva, la vittoria di oggi può darci»