Al Signal Iduna Park , la quinta giornata del gruppo F della Champions League 2020/21 tra Borussia Dortmund e Lazio: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Al “Signal Iduna Park”, Borussia Dortmund e Lazio si affrontano per la quinta giornata del Girone F di Champions League 2020/21.

Borussia Dortmund-Lazio 1-1 MOVIOLA

1′ Si parte – Lahoz fischia il calcio di inizio!



9′ Tentativo Lazio – Milinkovic ci prova con un filtrante per Immobile, intercetta la palla Akanji che di fatto interrompe il gioco dei biancocelesti

10′ Borussia aggressivo – Morey si libera agilmente di Fares e piazza al centro una brutta palla per la Lazio, salva tutto Patric che intercetta in tempo

15′ Spinge la Lazio – Prova a farsi vedere in avanti la Lazio con un cross dalla sinistra di Fares, libera Morey di testa

16′ Ci prova Immobile – Correa si infila nella difesa giallonera, palla a Immobile e tiro diretto verso la porta rimpallato da Hummels.

20′ Occasione Correa – Taglio di Immobile per il Tucu che prova il tiro ma non riesce a scavalcare Burki

26′ Tiro di Hazard – Tenta il destro a giro da posizione defilata Hazard: palla che finisce molto larga

29′ Lazio a un passo dal gol – Bella azione sulla sinistra con Fares che serve Correa. L’argentino allarga per Milinkovic-Savic, il serbo mette dentro verso Acerbi che però, a porta vuota non trova la deviazione vincente

30′ Borussia Dortmund vicinissimo al gol – Conclusione di Hazard e parata di Reina, sulla ribattuta arriva Reus che non inquadra la porta. La palla sfila per Reyna che conlcude ma neanche lui inquadra lo specchio della porta.

44′ GOL BORUSSIA – Difesa della Lazio bucata centralmente con Reyna che scambia per Hazard il quale di prima serve l’accorrente Guerreiro che da due passi di fronte a Reina non può sbagliare

SECONDO TEMPO



50′ Reyna vicino al gol – Pericolosa la squadra tedesca con la combinazione al limite dell’area che porta Reyna alla conclusione. Destro potente che chiama il portiere biancoceleste alla risposta

59′ Conclusione di Patric – Ci prova il difensore dalla lunghissima distanza: blocca facile Burki

61′ Chance per Immobile – Destro dal limite di Immobile, Burki si distende deviando in calcio d’angolo

64′ Calcio di rigore per la Lazio – Milinkovic-Savic entra in area di rigore e viene steso da Schulz, appena entrato. Rigore sacrosanto per i biancocelesti

65′ GOL DELLA LAZIO – Pareggia Immobile su calcio di rigore, spiazzando Burki

67′ Schulz vicinissimo al gol – Grandissima occasione per Schulz che da posizione defilata fa partire un diagonale che non trova lo specchio della porta

Migliore in campo, fine primo tempo



Correa

Borussia Dortmund-Lazio 1-1, risultato e tabellino

MARCATORI: Guerreiro 44′; Immobile (R) 65′

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Burki; Piszczek, Akanji, Hummels; Morey, Bellingham, Delaney, Guerreiro (62′ Schulz); Reyna, Reus (75′ Sancho), T. Hazard (75′ Brandt) .

A disposizione: Unbehaun, Hitz, Zagadou, Sancho, Dahoud, Schulz, Moukoko, Brandt, Witsel, Passlack.

Allenatore: Lucien Favre

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic (79′ Caicedo), Leiva (69′ Akpa Akpro), Luis Alberto (79′ Escalante), Fares (69′ Lazzari); Correa (69′ Pereira), Immobile.

A disposizione: Strakosha, Alia, Radu, Escalante, Parolo, Djavan Anderson, Lazzari, Cataldi, Akpa Akpro, Luiz Felipe, Pereira, Caicedo.

Allenatore: Inzaghi