Mutti consiglia Mancini: «Io non rinuncerei ad Immobile»

Bortolo Mutti, ex allenatore del Messina tra le altre, ha consigliato a Mancini di continuare a puntare su Immobile

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Bortolo Mutti ha parlato anche del futuro di Immobile in Nazionale:

«Sicuramente non lo abbandonerei. Non vedo grandi attaccanti. Ci sono dei segnali da Raspadori e da Scamacca, ma devono dimostrare ancora tanto. Si spera che facciano bene e che crescano, ma il percorso e lungo. Poi basta pensare a tutti gli attaccanti che fanno ancora la differenza nonostante l’età, come Lewandoski e Benzema. Immobile va tenuto ancora in considerazione, perché non vedo grandi alternative».

