Borghi: «Sarri non ci ha mai creduto davvero, mi aspettavo...»

Il telecronista di Dazn, Stefano Borghi, si è espresso sull’addio di Maurizio Sarri dalla panchina della Lazio con le dimissioni

Anche Stefano Borghi, commentatore e voce di Dazn, si è espresso sul momento che si sta vivendo in casa Lazio, con l’addio tramite dimissioni di Maurizio Sarri dalla panchina dei biancocelesti.

«Alle dimissioni in Italia non siamo abituati, risultano sempre un pò spiazzanti, e dopo l’ennesima sconfitta in casa Lazio fa rumore. Però perdere un direttore sportivo come Tare e un elemento in campo come Milinkovic-Savic può pesare. Sarri ha sempre mostrato malcontento per il mercato, mi ha dato l’impressione di non crederci mai dall’inizio nel progetto.»