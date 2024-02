Bonanni: «Lazio superiore alla Fiorentina. Credo che stasera...»

Massimo Bonanni, ex centrocampista, dice la sua in vista di Fiorentina Lazio di questa sera: ecco che cosa ha dichiarato

Massimo Bonanni, a TMW Radio, ha parlato in vista di Fiorentina Lazio.

LE PAROLE – «Credo che sia per entrambe una partita importante. La Lazio dopo la vittoria con il Torino si è ripresa anche moralmente, ma deve vincere anche oggi per continuare a cavalcare l’onda della speranza Champions. E oggi è fondamentale rimanere attaccati anche al quinto posto per il possibile posto in più del ranking. La Lazio è superiore alla Fiorentina, che fino a qualche settimana fa ha fatto un campionato al di sopra delle aspettative. Forse sta deludendo ora ma la posizione è quella lì, lottare per un posto in Europa».