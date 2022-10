Midtjylland, Salernitana e Roma: ecco i biglietti staccati per le tre sfide della Lazio

Midtjylland, Salernitana e Roma: i tifosi della Lazio si preparano a sostenere la squadra. Ecco i biglietti venduti

Dieci giorni, tre gare: Midtjylland, Salernitana e Roma. Per tutti e tre gli appuntamenti, la squadra potrà contare sull’apporto dei suoi tifosi che si preparano a riempire gli spalti dello Stadio Olimpico.

Per la gara d’Europa League, al momento, sono 15mila i tagliandi staccati; mentre per la partita di domenica si contano già 30mila presenze. Grande risposta anche per il derby della Capitale, dove 16.500 sostenitori biancocelesti faranno sentire il loro supporto alla squadra.