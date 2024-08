Biglietti Lazio Women Roma Femminile, INIZIA la fase di vendita: DETTAGLI e INFO utili per l’acquisto

Biglietti Lazio Women Roma Femminile, inizia la fase di vendita dei tagliandi: tutti i DETTAGLI e le INFO utili per l’acquisto

Comunicati i dettagli per l’acquisto dei biglietti del match di campionato tra Lazio Women e Roma Femminile.

IL COMUNICATO – La S.S. Lazio comunica che dalle ore 12:00 di oggi, venerdì 23 agosto, verranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Ebay Lazio Women-Roma, in programma venerdì 30 agosto alle ore 21:05.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Punti vendita Vivaticket

Si informano i sostenitori biancocelesti che l’accesso sarà consentito, nei limiti della capienza dell’impianto, a partire dalle ore 19:30.