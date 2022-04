Biglietti Lazio Milan, scoppia la protesta tifosi: tagliandi troppo costosi

I tifosi si aspettavano prezzi più bassi per i biglietti di Lazio Milan, gara del prossimo 24 aprile: sui social monta la protesta

Scoppia la polemica tra il tifo laziale e la società. Il tema del dibattito è legato ai prezzi dei biglietti per Lazio-Milan, ultima gara di cartello della stagione in programma il prossimo 24 aprile.

Chi si aspettava prezzi “popolari” per incentivare l’affluenza è rimasto deluso: come riporta il Corriere dello Sport, si va dai 40 euro per Curva e Distinti ai 110 della Tribuna Monte Mario, passando per i 60 della Tevere. Prezzi giudicati eccessivi e che hanno scatenato la polemica social, in particolare su Twitter. Lo scollamento sul tema tra tifo e società non è certamente nuovo.